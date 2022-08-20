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Удар по Вознесенску: среди раненых 4 детей, все в тяжелом состоянии

Фото: удар по Вознесенску (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Среди пострадавших в результате ракетного вражеского удара по Вознесенску - четверо детей. Одну из девочек транспортировали в Николаев из-за серьезного ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"На 13.30. 9 раненых, из них 4 детей. Дети все тяжелые. Возраст от 3 до 17 лет", - пишет Ким.

По словам главы Николаевской ОГА, одну из раненых девочек транспортируют в Николаев. Во время удара обломок попал ей в глаз.

Фото: удар по Вознесенску (t.me/mykolaivskaODA)

Вражеский ракетный удар по Вознесенске:

Сегодня, во время воздушной тревоги, в Вознесенске прогремел взрыв. Над городом поднялся столб дыма. По информации спикера Николаевской областной военной администрации Дмитрия Плетенчука, удар пришелся по многоэтажном жилом доме.

Сначала было известно о 7 раненых, среди которых были дети. Однако их количество продолжало расти.

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