Удар по Вознесенску: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вознесенске Николаевской области. Дом получил значительные повреждения, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажное здание и частные дома. На 13:00 известно о семи раненых, из них трое детей. Одного ребенка сейчас оперируют", - написал он.

Обновлено. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщает, что количество раненых возросло до 8.

В то же время мэр города Евгений Величко обратился к жителям общины с просьбой ограничить движение по городу из-за возможных повторных ракетных обстрелов.