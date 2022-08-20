Удар по Вознесенску: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вознесенске Николаевской области. Дом получил значительные повреждения, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажное здание и частные дома. На 13:00 известно о семи раненых, из них трое детей. Одного ребенка сейчас оперируют", - написал он.
Обновлено. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщает, что количество раненых возросло до 8.
В то же время мэр города Евгений Величко обратился к жителям общины с просьбой ограничить движение по городу из-за возможных повторных ракетных обстрелов.
Напомним, днем 20 августа в Вознесенске (Николаевская область) прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.
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