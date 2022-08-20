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Удар по Вознесенску: в ОВА рассказали о последствиях

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Николаев, Суббота 20 августа 2022 13:20
Удар по Вознесенску: в ОВА рассказали о последствиях Фото: ракетный удар по жилому дому в Вознесенске (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Вознесенске Николаевской области. Дом получил значительные повреждения, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажное здание и частные дома. На 13:00 известно о семи раненых, из них трое детей. Одного ребенка сейчас оперируют", - написал он.

Обновлено. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщает, что количество раненых возросло до 8.

В то же время мэр города Евгений Величко обратился к жителям общины с просьбой ограничить движение по городу из-за возможных повторных ракетных обстрелов.

Напомним, днем 20 августа в Вознесенске (Николаевская область) прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.

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Российская Федерация Николаев ракетный удар
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