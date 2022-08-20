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Удар по Вознесенську: серед поранених 4 дітей, усі в тяжкому стані

Фото: удар по Вознесенську (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Серед постраждалих внаслідок ракетного ворожого удару по Вознесенську - четверо дітей. Одну з дівчинок транспортували до Миколаєва через серйозне поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років", - пише Кім.

За словами голови Миколаївської ОВА, одну з поранених дівчинок транспортують до Миколаєва. Під час удару уламок влучив їй в око.

Фото: удар по Вознесенську (t.me/mykolaivskaODA)

Ворожий ракетний удар по Вознесенську:

Сьогодні, під час повітряної тривоги, у Вознесенську пролунав вибух. Над містом піднявся стовп диму. За інформацією спікера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, удар припав по багатоповерховому житловому будинку.

Спочатку було відомо про 7 поранених, серед яких були діти. Однак їх кількість продовжувала зростати.

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