Удар по Воронежу: в РФ нафантазували про "збиття" усіх ракет ATACMS

Зокрема міноборони РФ заявило, що вдень 18 листопада Воронеж було атаковано чотирма ракетами ATACMS. Росіяни стверджують, що ракети нібито "було збито" комплексами С-400 та "Панцир".

Уламки "збитих ракет" нібито впали на будівлі у самому місті. За версією росіян, внаслідок удару обійшлося без постраждалих. На доказ своєї заяви росіяни навіть опублікували фото залишків ракет ATACMS.

Фото: російська пропаганда

Проте саме ці фото решток "збитих" ракет поставили великий хрест на фантазіях про збиття ракет. Як пишуть в моніторингових каналах, на фото зображено виключно те, що залишається від ракети, яка вибухнула: жодного бойового блоку, або вцілілої електроніки.

Щобільше, на корпусах та уламках, які сфотографували росіяни, немає жодних слідів від пошкоджень, які були б характерними для збитої ракети - якщо по ній била б протиповітряна оборона. Натомість є сліди штатного спрацювання касетної боєголовки ATACMS.

Також на численних відео моменту атаки Воронежа, які з'явилися у мережі, в небі над містом видно чотири димні смуги. Такий слід залишає ATACMS в момент спрацювання механізму розкриття касетної бойової частини. Тому можна припустити, що в реальності росіяни не змогли збити жодної з чотирьох запущених ракет.

Фото: Telegram