Удар по Воронежу: в РФ нафантазировали о "сбивании" всех ракет ATACMS

В частности минобороны РФ заявило, что днем 18 ноября Воронеж был атакован четырьмя ракетами ATACMS. Россияне утверждают, что ракеты якобы "были сбиты" комплексами С-400 и "Панцирь".

Обломки "сбитых ракет" якобы упали на здания в самом городе. По версии россиян, в результате удара обошлось без пострадавших. В доказательство своего заявления россияне даже опубликовали фото остатков ракет ATACMS.

Фото: российская пропаганда

Однако именно эти фото остатков "сбитых" ракет поставили большой крест на фантазиях о сбивании ракет. Как пишут в мониторинговых каналах, на фото изображено исключительно то, что остается от ракеты, которая взорвалась: ни одного боевого блока, или уцелевшей электроники.

Более того, на корпусах и обломках, которые сфотографировали россияне, нет никаких следов от повреждений, которые были бы характерными для сбитой ракеты - если по ней била бы противовоздушная оборона. Зато есть следы штатного срабатывания кассетной боеголовки ATACMS.

Также на многочисленных видео момента атаки Воронежа, которые появились в сети, в небе над городом видны четыре дымные полосы. Такой след оставляет ATACMS в момент срабатывания механизма раскрытия кассетной боевой части. Поэтому можно предположить, что в реальности россияне не смогли сбить ни одной из четырех запущенных ракет.

Фото: Telegram