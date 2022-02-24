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Удар по воинской части в Одесской области: погибли 18 человек, есть раненые

Автор: Сергей Новиков

В результате удара по воинской части в Одесской области в ходе нападения России на Украину погибли 18 человек. Также сообщается, что есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской ОГА.

Сообщается, что 18 человек погибли в результате удара по воинской части в селе Липецкое, Подольского района.

"Как сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении.

Фото: последствия удара по воинской части в Одесской области (facebook.com/oda.odesa)

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что происходит в Одессе на фоне российского вторжения в Украину.

Также сообщалось, что украинские военные сегодня сбили уже семь российских самолетов.

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ОдессаВторжение России в Украину