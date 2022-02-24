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Удар по військовій частині в Одеській області: загинули 18 осіб, є поранені

Автор: Сергей Новиков

В результаті удару по військовій частині в Одеській області в ході нападу Росії на Україну загинули 18 осіб. Також повідомляється, що є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської ОДА.

Повідомляється, що 18 осіб загинули в результаті удару по військовій частині в селі Липецьке, Подільського району.

"Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 осіб, госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один з врятованих, на жаль, помер у лікарні. Загинули 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). В даний час триває розбір завалів", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки удару по військовій частині в Одеській області (facebook.com/oda.odesa)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що відбувається в Одесі на тлі російського вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що українські військові сьогодні вже збили сім російських літаків.

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