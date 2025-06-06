Удар на випередження: Генштаб підтвердив атаки на ключові аеродроми РФ

Зазначається, що внаслідок операції було уражено аеродром "Енгельс" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, а також аеродром "Дягілєво" у Рязанській області, звідки злітають повітряні заправники та винищувачі супроводу.

В обох регіонах зафіксовано потужні вибухи, пожежі та задимлення, а на деяких об’єктах - масштабне займання резервуарів із паливо мастильними матеріалами (ПММ).

"Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сили оборони вдарили по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" в Росії (t.me/GeneralStaffZSU)

Також Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території Росії та тимчасово окупованих районах України.

"Зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії 'РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються, - додали у Генштабі.

Військові наносили, що удар по російських військових об’єктах став відповіддю напередодні чергового масованого ворожого ракетного обстрілу, зокрема проти столиці України.