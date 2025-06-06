Удар на опережение: Генштаб подтвердил атаки на ключевые аэродромы РФ

Отмечается, что в результате операции был поражен аэродром "Энгельс" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, а также аэродром "Дягилево" в Рязанской области, откуда взлетают воздушные заправщики и истребители сопровождения.

В обоих регионах зафиксированы мощные взрывы, пожары и задымление, а на некоторых объектах - масштабное возгорание резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

"Экстренным службам оккупантов не удалось локализовать возгорание, наблюдается значительное задымление. Зафиксированы десятки взрывов в районе целей. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Фото: Силы обороны ударили по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в России (t.me/GeneralStaffZSU)

Также Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов врага на территории России и временно оккупированных районах Украины.

"Зафиксировано поражение логистического пункта 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются, - добавили в Генштабе.

Военные наносили, что удар по российским военным объектам стал ответом накануне очередного массированного вражеского ракетного обстрела, в частности против столицы Украины.