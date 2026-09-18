Удар по українських айтівцях: Meta заблокувала доступ до нового ШІ

У чому полягає проблема з доступом?

За словами засновника компанії ARCHON Яра Бірзула, скористатися інструментом Muse Code у командному рядку напряму з української IP-адреси наразі неможливо.

Система постійно вимагає повторної авторизації, яку не вдається пройти через офіційний портал розробників Meta.

Водночас після підключення через VPN із вибором серверів у США, Європі чи Азії інструмент починає працювати безперешкодно.

Головні деталі обмеження:

у каталогах українських акаунтів відображаються лише застарілі версії Muse Spark 1.2;

нові моделі Muse Spark 1.3 та Muse Spark 1.3 Contributor відсутні;

користувачі з України змушені сплачувати повну вартість підписки, отримуючи обмежений функціонал;

доступ до моделей залишається можливим через платформи-посередники на кшталт OpenRouter за допомогою API.

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Чому виникли обмеження та як Meta на це реагує?

Згідно з офіційними правилами Meta (Geographic Use Policy), обмеження на користування сервісами мають стосуватися лише тимчасово окупованих територій - Криму, Донеччини та Луганщини.

Проте на практиці компанія могла поширити санкційні фільтри на всю територію України.

Після того як український розробник надіслав серію запитів до техногіганта з проханням роз'яснити причини геоблоку та відновити доступ на підконтрольних Україні територіях, його акаунт взагалі заблокували.

Офіційних відповідей чи публічних коментарів від представників Meta наразі немає.