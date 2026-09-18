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Удар по українських айтівцях: Meta заблокувала доступ до нового ШІ

11:09 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Meta відрізала Україну від ШІ для кодингу (фото: Unsplash)

Meta обмежила доступ з українських IP-адрес до свого нового ШІ-агента для програмування Muse Code та флагманських моделей Muse Spark 1.3. При цьому сервіси залишаються доступними лише через VPN або сторонніх посередників.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на DOU.

У чому полягає проблема з доступом?

За словами засновника компанії ARCHON Яра Бірзула, скористатися інструментом Muse Code у командному рядку напряму з української IP-адреси наразі неможливо.

Система постійно вимагає повторної авторизації, яку не вдається пройти через офіційний портал розробників Meta.

Водночас після підключення через VPN із вибором серверів у США, Європі чи Азії інструмент починає працювати безперешкодно.

Головні деталі обмеження:

  • у каталогах українських акаунтів відображаються лише застарілі версії Muse Spark 1.2;
  • нові моделі Muse Spark 1.3 та Muse Spark 1.3 Contributor відсутні;
  • користувачі з України змушені сплачувати повну вартість підписки, отримуючи обмежений функціонал;
  • доступ до моделей залишається можливим через платформи-посередники на кшталт OpenRouter за допомогою API.

Читайте більше: Загальмувати не вдасться: Цукерберг виступив проти обмежень ШІ та підтримав NVIDIA

Чому виникли обмеження та як Meta на це реагує?

Згідно з офіційними правилами Meta (Geographic Use Policy), обмеження на користування сервісами мають стосуватися лише тимчасово окупованих територій - Криму, Донеччини та Луганщини.

Проте на практиці компанія могла поширити санкційні фільтри на всю територію України.

Після того як український розробник надіслав серію запитів до техногіганта з проханням роз'яснити причини геоблоку та відновити доступ на підконтрольних Україні територіях, його акаунт взагалі заблокували.

Офіційних відповідей чи публічних коментарів від представників Meta наразі немає.

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