Удар по українських айтівцях: Meta заблокувала доступ до нового ШІ

Meta обмежила доступ з українських IP-адрес до свого нового ШІ-агента для програмування Muse Code та флагманських моделей Muse Spark 1.3. При цьому сервіси залишаються доступними лише через VPN або сторонніх посередників.
Про це РБК-Україна інформує з посиланням на DOU.
За словами засновника компанії ARCHON Яра Бірзула, скористатися інструментом Muse Code у командному рядку напряму з української IP-адреси наразі неможливо.
Система постійно вимагає повторної авторизації, яку не вдається пройти через офіційний портал розробників Meta.
Водночас після підключення через VPN із вибором серверів у США, Європі чи Азії інструмент починає працювати безперешкодно.
Головні деталі обмеження:
Згідно з офіційними правилами Meta (Geographic Use Policy), обмеження на користування сервісами мають стосуватися лише тимчасово окупованих територій - Криму, Донеччини та Луганщини.
Проте на практиці компанія могла поширити санкційні фільтри на всю територію України.
Після того як український розробник надіслав серію запитів до техногіганта з проханням роз'яснити причини геоблоку та відновити доступ на підконтрольних Україні територіях, його акаунт взагалі заблокували.
Офіційних відповідей чи публічних коментарів від представників Meta наразі немає.