Удар по украинским IT-специалистам: Meta заблокировала доступ к новому ИИ

Meta ограничила доступ с украинских IP-адресов к своему новому ИИ-агенту для программирования Muse Code и флагманских моделей Muse Spark 1.3. При этом услуги остаются доступными только через VPN или сторонних посредников.
Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на DOU.
По словам основателя компании ARCHON Яра Бирзула, воспользоваться инструментом Muse Code в командной строке напрямую с украинского IP-адреса пока невозможно.
Система постоянно требует повторной авторизации, которую не удается пройти через официальный портал разработчиков Meta.
В то же время после подключения через VPN с выбором серверов в США, Европе или Азии инструмент начинает работать беспрепятственно.
Главные детали ограничения:
Согласно официальным правилам Meta (Geographic Use Policy), ограничения на пользование сервисами должны касаться только временно оккупированных территорий - Крыма, Донбасса и Луганщины .
Однако на практике компания могла распространить санкционные фильтры на всю территорию Украины.
После того, как украинский разработчик направил серию запросов к техногиганту с просьбой разъяснить причины геоблока и восстановить доступ на подконтрольных Украине территориях, его аккаунт вообще заблокировали.
Официальных ответов или публичных комментариев от представителей Meta пока нет.