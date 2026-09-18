ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Удар по українських айтівцях: Meta заблокувала доступ до нового ШІ

11:09 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Удар по українських айтівцях: Meta заблокувала доступ до нового ШІ Meta відрізала Україну від ШІ для кодингу (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Meta обмежила доступ з українських IP-адрес до свого нового ШІ-агента для програмування Muse Code та флагманських моделей Muse Spark 1.3. При цьому сервіси залишаються доступними лише через VPN або сторонніх посередників.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на DOU.

У чому полягає проблема з доступом?

За словами засновника компанії ARCHON Яра Бірзула, скористатися інструментом Muse Code у командному рядку напряму з української IP-адреси наразі неможливо.

Система постійно вимагає повторної авторизації, яку не вдається пройти через офіційний портал розробників Meta.

Водночас після підключення через VPN із вибором серверів у США, Європі чи Азії інструмент починає працювати безперешкодно.

Головні деталі обмеження:

  • у каталогах українських акаунтів відображаються лише застарілі версії Muse Spark 1.2;
  • нові моделі Muse Spark 1.3 та Muse Spark 1.3 Contributor відсутні;
  • користувачі з України змушені сплачувати повну вартість підписки, отримуючи обмежений функціонал;
  • доступ до моделей залишається можливим через платформи-посередники на кшталт OpenRouter за допомогою API.
Читайте більше: Загальмувати не вдасться: Цукерберг виступив проти обмежень ШІ та підтримав NVIDIA

Чому виникли обмеження та як Meta на це реагує?

Згідно з офіційними правилами Meta (Geographic Use Policy), обмеження на користування сервісами мають стосуватися лише тимчасово окупованих територій - Криму, Донеччини та Луганщини.

Проте на практиці компанія могла поширити санкційні фільтри на всю територію України.

Після того як український розробник надіслав серію запитів до техногіганта з проханням роз'яснити причини геоблоку та відновити доступ на підконтрольних Україні територіях, його акаунт взагалі заблокували.

Офіційних відповідей чи публічних коментарів від представників Meta наразі немає.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Meta Штучний інтелект
Новини
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим