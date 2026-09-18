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Удар по украинским IT-специалистам: Meta заблокировала доступ к новому ИИ

11:09 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Удар по украинским IT-специалистам: Meta заблокировала доступ к новому ИИ Meta отрезала Украину от ИИ для кодинга (фото: Unsplash)
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Meta ограничила доступ с украинских IP-адресов к своему новому ИИ-агенту для программирования Muse Code и флагманских моделей Muse Spark 1.3. При этом услуги остаются доступными только через VPN или сторонних посредников.

Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на DOU.

В чем состоит проблема с доступом?

По словам основателя компании ARCHON Яра Бирзула, воспользоваться инструментом Muse Code в командной строке напрямую с украинского IP-адреса пока невозможно.

Система постоянно требует повторной авторизации, которую не удается пройти через официальный портал разработчиков Meta.

В то же время после подключения через VPN с выбором серверов в США, Европе или Азии инструмент начинает работать беспрепятственно.

Главные детали ограничения:

  • в каталогах украинских аккаунтов отображаются только устаревшие версии Muse Spark 1.2;
  • новые модели Muse Spark 1.3 и Muse Spark 1.3 Contributor отсутствуют;
  • пользователи из Украины вынуждены платить полную стоимость подписки, получая ограниченный функционал;
  • доступ к моделям остается возможным через платформы-посредники типа OpenRouter с помощью API.
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Почему возникли ограничения и как Meta на это реагирует?

Согласно официальным правилам Meta (Geographic Use Policy), ограничения на пользование сервисами должны касаться только временно оккупированных территорий - Крыма, Донбасса и Луганщины .

Однако на практике компания могла распространить санкционные фильтры на всю территорию Украины.

После того, как украинский разработчик направил серию запросов к техногиганту с просьбой разъяснить причины геоблока и восстановить доступ на подконтрольных Украине территориях, его аккаунт вообще заблокировали.

Официальных ответов или публичных комментариев от представителей Meta пока нет.

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