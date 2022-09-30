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Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: в ЄС засудили атаку росіян

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 30 вересня, окупаційні війська випустили 16 ракет по Запоріжжю, три з яких потрапили до колони цивільних автомобілів. В ЄС відреагували на це та засудили атаку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голова дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ще один мерзенний напад Росії на мирних жителів. Цього разу по гуманітарному конвою, який доставляє життєво важливу допомогу людям, які живуть у непідконтрольних уряду районах", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС рішуче засуджує цей жахливий напад.

"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додав голова дипломатії ЄС

Кількість загиблих на цей час становить 26 людей, 85 - отримали поранення різного ступеню. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.За словами губернатора Запорізької області люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по цивільній колоні у Запоріжжі знову зросла.

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