Удар по гражданской колонне в Запорожье: в ЕС осудили атаку россиян

"Еще одно гнусное нападение России на мирных жителей. На этот раз по гуманитарному конвою, который доставляет жизненно важную помощь людям, живущим в неподконтрольных правительству районах", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС решительно осуждает это ужасающее нападение.

"Виновные будут привлечены к ответственности", - добавил глава дипломатии ЕС

Число погибших в настоящее время составляет 26 человек, 85 - получили ранения разной степени. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.