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Удар по гражданской колонне в Запорожье: в ЕС осудили атаку россиян

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 30 сентября, оккупационные войска выпустили 16 ракет по Запорожью, три из которых попали в колонну гражданских автомобилей. В ЕС отреагировали на это и осудили атаку российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Еще одно гнусное нападение России на мирных жителей. На этот раз по гуманитарному конвою, который доставляет жизненно важную помощь людям, живущим в неподконтрольных правительству районах", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС решительно осуждает это ужасающее нападение.

"Виновные будут привлечены к ответственности", - добавил глава дипломатии ЕС

Число погибших в настоящее время составляет 26 человек, 85 - получили ранения разной степени. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. По словам губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара по гражданской колонне в Запорожье снова возросло.

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