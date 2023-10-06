Удар по центру Харкова: поліція показала перші хвилини після атаки росіян

Сьогодні, 6 жовтня, російські терористи завдали удару по центру Харкова. З'явилось відео з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули до місця обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Ракетний удар по Харкову
Згідно з попередніми даними, терористи для удару застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Під обстрілом опинились житлові будинки в Київському й Основ'янському районах міста.
Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 13:55 відомо:
"Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес", - написав голова ОВА.
Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Всі подробиці російської ракетної атаки по Харкову 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.