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Удар по центру Харкова: поліція показала перші хвилини після атаки росіян

Фото: Удар по центру Харкова: поліція показала перші хвилини після атаки росіян (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 6 жовтня, російські терористи завдали удару по центру Харкова. З'явилось відео з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули до місця обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Ракетний удар по Харкову

Згідно з попередніми даними, терористи для удару застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Під обстрілом опинились житлові будинки в Київському й Основ'янському районах міста. 

Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 13:55 відомо: 

  • загинули 2 людей - 10-річний хлопчик та жінка 67 років. 
  • поранено загалом 30 людей - 20 чоловіків й 9 жінок віком від 18 до 85 років; 
  • серед постраждалих є 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини; 
  • стан більшості поранених - середній. Такоє є кілька "легких" пацієнтів; 

"Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес", - написав голова ОВА. 

Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Всі подробиці російської ракетної атаки по Харкову 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.

 

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