Удар по центру Харькова: полиция показала первые минуты после атаки россиян

Сегодня, 6 октября, российские террористы нанесли удар по центру Харькова. Появилось видео с бодикамер правоохранителей, которые одними из первых прибыли к месту обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Ракетный удар по Харькову
Согласно предварительным данным, террористы для удара применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Под обстрелом оказались жилые дома в Киевском и Основянском районах города.
Как писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по состоянию на 13:55 известно:
"Преимущественно у людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших - острая реакция на стресс", - написал глава ОГА.
Прокуратурой было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Все подробности российской ракетной атаки по Харькову 6 октября - в материале РБК-Украина.
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