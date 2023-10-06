Удар по центру Харькова: полиция показала первые минуты после атаки россиян

Ракетный удар по Харькову

Согласно предварительным данным, террористы для удара применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Под обстрелом оказались жилые дома в Киевском и Основянском районах города.

Как писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по состоянию на 13:55 известно:

погибли 2 человека - 10-летний мальчик и женщина 67 лет.

ранены всего 30 человек - 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

среди пострадавших есть 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка;

состояние большинства раненых - среднее. Также есть несколько "легких" пациентов;

"Преимущественно у людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших - острая реакция на стресс", - написал глава ОГА.

Прокуратурой было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову 6 октября - в материале РБК-Украина.