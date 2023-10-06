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Удар по центру Харкова: поліція показала перші хвилини після атаки росіян

П'ятниця 06 жовтня 2023 16:53
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Удар по центру Харкова: поліція показала перші хвилини після атаки росіян Фото: Удар по центру Харкова: поліція показала перші хвилини після атаки росіян (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 6 жовтня, російські терористи завдали удару по центру Харкова. З'явилось відео з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули до місця обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Ракетний удар по Харкову

Згідно з попередніми даними, терористи для удару застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Під обстрілом опинились житлові будинки в Київському й Основ'янському районах міста.

Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 13:55 відомо:

  • загинули 2 людей - 10-річний хлопчик та жінка 67 років.
  • поранено загалом 30 людей - 20 чоловіків й 9 жінок віком від 18 до 85 років;
  • серед постраждалих є 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини;
  • стан більшості поранених - середній. Такоє є кілька "легких" пацієнтів;

"Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес", - написав голова ОВА.

Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Всі подробиці російської ракетної атаки по Харкову 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.

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