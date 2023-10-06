Фото: Удар по центру Харкова: поліція показала перші хвилини після атаки росіян (t.me/police_kh_region)

Сьогодні, 6 жовтня, російські терористи завдали удару по центру Харкова. З'явилось відео з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули до місця обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Ракетний удар по Харкову Згідно з попередніми даними, терористи для удару застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Під обстрілом опинились житлові будинки в Київському й Основ'янському районах міста. Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на 13:55 відомо: загинули 2 людей - 10-річний хлопчик та жінка 67 років.

поранено загалом 30 людей - 20 чоловіків й 9 жінок віком від 18 до 85 років;

серед постраждалих є 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини;

стан більшості поранених - середній. Такоє є кілька "легких" пацієнтів; "Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес", - написав голова ОВА. Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Всі подробиці російської ракетної атаки по Харкову 6 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.