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Удар по центру Харькова: полиция показала первые минуты после атаки россиян

Пятница 06 октября 2023 16:53
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Удар по центру Харькова: полиция показала первые минуты после атаки россиян Фото: Удар по центру Харькова: полиция показала первые минуты после атаки россиян (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 октября, российские террористы нанесли удар по центру Харькова. Появилось видео с бодикамер правоохранителей, которые одними из первых прибыли к месту обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Ракетный удар по Харькову

Согласно предварительным данным, террористы для удара применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Под обстрелом оказались жилые дома в Киевском и Основянском районах города.

Как писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по состоянию на 13:55 известно:

  • погибли 2 человека - 10-летний мальчик и женщина 67 лет.
  • ранены всего 30 человек - 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • среди пострадавших есть 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка;
  • состояние большинства раненых - среднее. Также есть несколько "легких" пациентов;

"Преимущественно у людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших - острая реакция на стресс", - написал глава ОГА.

Прокуратурой было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову 6 октября - в материале РБК-Украина.

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