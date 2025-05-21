Удар в тилу росіян на Херсонщині: "АТЕШ" залишили без техніки операторів БПЛА

У Генічеському районі було знищено автомобіль із обладнанням для роботи з БПЛА та радіоелектронної боротьби, який використовувався російськими військовими.

Як заявили в русі, внаслідок спостереження вдалося встановити, що окупанти проживали в будинках місцевих жителів і маскували військову техніку під цивільну, ховаючи її на приватних подвір’ях. Але навіть це не врятувало їх.

"Утомлені після чергового завдання, оператори припаркували авто біля свого тимчасового укриття - саме тоді ми завдали удару", - йдеться в повідомленні.

У "АТЕШ" зазначають, що після втрати техніки група не зможе повернутися до виконання завдань найближчим часом. В умовах нестачі обладнання в армії РФ це послаблює позиції ворога на цьому напрямку.

Крім того, у русі додають: нову машину так звані "волонтери" навряд чи привезуть - логістика в окупантів все гірша.