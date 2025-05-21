Удар в тылу россиян на Херсонщине: "АТЕШ" оставили без техники операторов БПЛА

Партизаны движения "АТЕШ" сообщили об успешной диверсии в тылу оккупационных войск России на временно оккупированной Херсонщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.
В Геническом районе был уничтожен автомобиль с оборудованием для работы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, который использовался российскими военными.
Как заявили в движении, в результате наблюдения удалось установить, что оккупанты проживали в домах местных жителей и маскировали военную технику под гражданскую, пряча ее на частных дворах. Но даже это не спасло их.
"Уставшие после очередного задания, операторы припарковали авто возле своего временного укрытия - именно тогда мы нанесли удар", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" отмечают, что после потери техники группа не сможет вернуться к выполнению задач в ближайшее время. В условиях нехватки оборудования в армии РФ это ослабляет позиции врага на этом направлении.
Кроме того, в движении добавляют: новую машину так называемые "волонтеры" вряд ли привезут - логистика у оккупантов все хуже.
Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.
Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.
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