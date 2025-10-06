Удар по ТЕС у Бєлгороді залишив без електроенергії 40 тисяч жителів

Блекаути в Росії

Ввечері 4 жовтня у Бєлгороді пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа на місцевій ТЕС "Луч".

За словами очевидців, по об'єкту було завдано ракетного удару. В місті повністю відсутня електроенергія та спостерігаються перебої з водопостачанням й інтернетом.

Це вже другий блекаут у Бєлгороді та області за останній тиждень. Попереднього разу ТЕС була уражена ракетами 28 вересня.

Тоді місто і низка населених пунктів області також були повністю знеструмлені.

Додамо, що кілька годин тому ракети пошкодили ТЕС у місті Клинці в Брянській області.