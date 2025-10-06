UA

Удар по ТЕС у Бєлгороді залишив без електроенергії 40 тисяч жителів

Ілюстративне фото: в Бєлгороді та області серйозні пошкодження об'єктів енергетики (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В російському Бєлгороді після удару по теплоелектростанції без світла залишилися десятки тисяч жителів. На відновлення знадобиться багато часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Геннадія Гладкова.

За його словами, внаслідок нічного обстрілу Бєлгорода зафіксовані суттєві пошкодження електропостачання в 7 муніципальних утвореннях.

Наразі без електроенергії наразі майже 40 тисяч жителів.

Гладков додав, що на місцях пошкоджень працюють аварійні бригади. Вони планують відновити електропостачання до ранку понеділка, 6 жовтня.

"Обсяг робіт буде великим. Зараз всі разом виконуємо ці завдання", - додав губернатор.

Блекаути в Росії

Ввечері 4 жовтня у Бєлгороді пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа на місцевій ТЕС "Луч".

За словами очевидців, по об'єкту було завдано ракетного удару. В місті повністю відсутня електроенергія та спостерігаються перебої з водопостачанням й інтернетом.

Це вже другий блекаут у Бєлгороді та області за останній тиждень. Попереднього разу ТЕС була уражена ракетами 28 вересня.

Тоді місто і низка населених пунктів області також були повністю знеструмлені.

Додамо, що кілька годин тому ракети пошкодили ТЕС у місті Клинці в Брянській області.

