Удар по ТЭС в Белгороде оставил без электроэнергии 40 тысяч жителей

Блэкауты в России

Вечером 4 октября в Белгороде прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на местной ТЭС "Луч".

По словам очевидцев, по объекту был нанесен ракетный удар. В городе полностью отсутствует электроэнергия и наблюдаются перебои с водоснабжением и интернетом.

Это уже второй блэкаут в Белгороде и области за последнюю неделю. В предыдущий раз ТЭС была поражена ракетами 28 сентября.

Тогда город и ряд населенных пунктов области также были полностью обесточены.

Добавим, что несколько часов назад ракеты повредили ТЭС в городе Клинцы в Брянской области.