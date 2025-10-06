RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Удар по ТЭС в Белгороде оставил без электроэнергии 40 тысяч жителей

Иллюстративное фото: в Белгороде и области серьезные повреждения объектов энергетики (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В российском Белгороде после удара по теплоэлектростанции без света остались десятки тысяч жителей. На восстановление понадобится много времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова.

По его словам, в результате ночного обстрела Белгорода зафиксированы существенные повреждения электроснабжения в 7 муниципальных образованиях.

В настоящий момент без электроэнергии почти 40 тысяч жителей.

Гладков добавил, что на местах повреждений работают аварийные бригады. Они планируют восстановить электроснабжение к утру, 6 октября.

"Объем работ будет большим. Сейчас все вместе выполняем эти задачи", - добавил губернатор.

Блэкауты в России

Вечером 4 октября в Белгороде прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на местной ТЭС "Луч".

По словам очевидцев, по объекту был нанесен ракетный удар. В городе полностью отсутствует электроэнергия и наблюдаются перебои с водоснабжением и интернетом.

Это уже второй блэкаут в Белгороде и области за последнюю неделю. В предыдущий раз ТЭС была поражена ракетами 28 сентября.

Тогда город и ряд населенных пунктов области также были полностью обесточены.

Добавим, что несколько часов назад ракеты повредили ТЭС в городе Клинцы в Брянской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьБлэкаутБелгород