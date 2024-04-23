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Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)

Фото: в ОВА розповіли про наслідки влучання по телевежі (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок удару по телевежі у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Як відзначив Синєгубов, ворог поцілив по телевежі ракетою Х-59. Загальна висота конструкції складала 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів.

"Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання", - додав голова ОВА. 

 

Фото: в ОВА розповіли про наслідки влучання по телевежі (t.me/synegubov)

Синєгубов відзначив, що наразі харків'яни можуть підключити: 

  • кабельне; 
  • супутникове ТБ. 

Також в регіоні продовжують роботу радіо, інтернет, мобільний зв'язок

Удар по телевежі Харкова 

Вчора, 22 квітня, ворог атакував ракетою телевежу Харкова. Як пізніше розповіли в обласній прокуратурі, росіяни застосували під час удару керовану авіаційну ракету Х-59.

За словами президента України Володимира Зеленського, ворожий удар був спробою обмежити місто до звʼязку та інформації. Він зауважив, що наразі наша країна потребує посилення протиповітряної оборони та привітав зусилля партнерів, які хочуть допомогти Україні з цим питанням.  

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