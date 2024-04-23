В Харківській ОВА розповіли, коли вдасться відновити телевежу

Враховуючи спосіб, яким була побудована телевежа, її відновлення після вчорашнього ураження можливе лише після завершення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Сокола в ефірі "Радіо Свобода".

Як відзначив Сокол, нараз цифрове телебачення у Харкові та найближчих населених пунктах відсутнє. Фахівці працюють над аналізом пошкоджень телевежі, аби зробити остаточні висновки щодо збитків. Зокрема після розбору пошкодженої апаратури, вдасться оцінити можливості відбудови конструкції.

"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа, - ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій", - заявив Сокол.

Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА відзначив, що, на його думку, удар по найвищому об'єкту у Харкові був спробою залякати містян

"Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області, - додав він.

Що каже Синєгубов

В ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відзначив, що повне відновлення конструкції можливе лише після війни. Оскільки її висота складала майже 250 метрів - відновлювальні роботи наразі недоцільні.

"Що стосується того функціоналу, який несла ця вежа, то ми наразі вже приступили до усунення тих наслідків, які ми маємо на сьогоднішній час. Це ускладнення фактично цифрового телемовлення. Однак альтернатива є", - зауважив голова ОВА.

За його словами, альтернатива полягає в інтернеті, кабельному телебаченні й супутникові телебаченні.

"Ну а стосовно того телезв'язку, який отримували по пристроях Т2, то ми зараз вже фактично приступили до усунення наслідків. Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати по цьому напрямку позитивний результат", - додав Синєгубов.

Удар по телевежі Харкова

Вчора, 22 квітня, терористи поцілили ракетою по телевежі Харкова. Як пізніше пояснили в обласній прокуратурі, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59.

Коментуючи наслідки удару, голова ОВА розповів, що у Харкові та найближчих населених пунктах наразі відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Водночас харків'яни можуть підключити кабельне й супутникове ТБ.