В Харьковской ОВА рассказали, когда удастся восстановить телевышку

Учитывая способ, которым была построена телевышка, ее восстановление после поражения возможно только после завершения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации (ОВА) Ивана Сокола в эфире "Радио Свобода".

Как отметил Сокол, сейчас цифровое телевидение в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует. Специалисты работают над анализом повреждений телевышки, чтобы сделать окончательные выводы по поводу убытков. В частности, после разбора поврежденной аппаратуры, удастся оценить возможности восстановления конструкции.

"Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня, - ред.) была построена, то ее возобновление возможно после завершения боевых действий", – заявил Сокол.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА отметил, что, по его мнению, удар по самому высокому объекту в Харькове был попыткой запугать горожан.

"Конечно, это немного взволновало людей. Я думаю, этот удар был направлен на то, чтобы немного запугать население Харьковской области", - добавил он.

Что говорит Синегубов

В эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что полное восстановление конструкции возможно только после войны. Поскольку ее высота составляла почти 250 метров - восстановительные работы пока нецелесообразны.

"Что касается того функционала, который несла эта башня, то мы уже приступили к устранению тех последствий, которые мы имеем на сегодняшнее время. Это усложнение фактически цифрового телевещания. Однако альтернатива есть", - отметил глава ОВА.

По его словам, альтернатива заключается в интернете, кабельном телевидении и спутниковом телевидении.

"Ну а что касается той телесвязи, которую получали по устройствам Т2, то мы сейчас уже фактически приступили к устранению последствий. Я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь по этому направлению положительный результат", - добавил Синегубов.

Удар по телевышке Харькова

Вчера, 22 апреля, террористы попали ракетой по телевышке Харькова. Как позже объяснили в областной прокуратуре, враг применил управляемую авиационную ракету Х-59.

Комментируя последствия удара, глава ОВА рассказал, что в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. В то же время харьковчане могут подключить кабельное и спутниковое ТВ.