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Удар по танкеру в Оманській затоці обернувся міжнародним скандалом між США та Індією

15:47 11.06.2026 Чт
2 хв
МЗС Індії викликало "на килим" тимчасового повіреного США
aimg Анастасія Никончук
Удар по танкеру в Оманській затоці обернувся міжнародним скандалом між США та Індією Ілюстративне фото: обстріл танкера (GettyImages)
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Міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал заявив про загибель трьох індійських моряків після удару США по танкеру Settebello в Оманській затоці. Нью-Делі висловив офіційний протест Вашингтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центрального командування Збройних сил США.

США атакували танкер в Оманській затоці

Американські військові завдали удару по нафтовому танкеру Settebello, який ходив під прапором Палау, в акваторії Оманської затоки. Про операцію Центральне командування США повідомило 9 червня.

За версією американської сторони, судно порушило встановлену морську блокаду і намагалося транспортувати іранську нафту через Ормузьку протоку.

У командуванні заявили, що удар було завдано по машинному відділенню танкера після того, як екіпаж відмовився виконувати вимоги військових США.

В офіційному повідомленні американської сторони інформація про загиблих або постраждалих на борту була відсутня.

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Індія підтвердила загибель моряків

11 червня міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал заявив, що внаслідок атаки загинули троє індійських громадян.

Спочатку моряків вважали зниклими безвісти, проте пізніше їхні тіла було виявлено й упізнано.

За даними індійської влади, на борту танкера перебували 24 моряки з Індії. Врятувати вдалося 21 людину. Соновал назвав подію трагічним інцидентом.

Нью-Делі висловив протест Вашингтону

Після підтвердження загибелі трьох громадян Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах США в країні Джейсона Мікса.

Індійська сторона передала американському дипломату рішучий протест у зв'язку з тим, що сталося, і зажадала роз'яснень щодо обставин атаки на танкер, унаслідок якої загинули громадяни Індії.

Нагадуємо, що взаємні удари між США та Іраном тривають уже другий день поспіль. Черговий обмін атаками стався в ніч на 11 червня на тлі триваючої напруженості навколо переговорного процесу і відсутності прогресу в досягненні угоди між сторонами.

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