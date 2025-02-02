Удар по Сумах 30 січня: у лікарні помер важко поранений 18-річний юнак

У Сумах зросла кількість жертв ворожого обстрілу 30 січня. У лікарні помер важко поранений 18-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о міського голови Сум Артема Кобзаря в Telegram.

Таким чином кількість жертв зросла до 11. Фото: Денис Журба (t.me/kobzarartemsn) Нагадаємо, що Денис Журба був поранений внаслідок атаки "Шахеда" в Сумах 30 січня. Він був у критичному стані в лікарні. Хлопець - випускник школи №17.

"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня", - повідомив він.

Обстріл міста Суми

Цього тижня, 30 січня, російський дрон влучив у багатоповерхівку у місті Суми. Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки четверо осіб загинули, ще дев'ять отримали поранення.





З часом кількість жертв та постраждалих зростала. Станом на 2 лютого відомо про 11 загиблих та 13 поранених внаслідок атаки. Серед постраждалих є дитина.

Вчора, 1 лютого, місцева влада повідомила, що у лікарні померла 76-річна постраждала.

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