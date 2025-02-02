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Удар по Сумах 30 января: в больнице умер тяжело раненый 18-летний юноша

Сумы, Воскресенье 02 февраля 2025 12:43
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Удар по Сумах 30 января: в больнице умер тяжело раненый 18-летний юноша Фото: в Сумах возросло количество жертв обстрела 30 января (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах возросло количество жертв вражеского обстрела 30 января. В больнице умер тяжело раненый 18-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.

"Сегодня в больнице умер 18-летний Денис Журба, который получил ранения в результате вражеской атаки 30 января", - сообщил он.

Таким образом количество жертв возросло до 11.

Удар по Сумах 30 января: в больнице умер тяжело раненый 18-летний юноша
Фото: Денис Журба (t.me/kobzarartemsn)

Напомним, что Денис Журба был ранен в результате атаки "Шахеда" в Сумах 30 января. Он был в критическом состоянии в больнице. Парень - выпускник школы №17.

Обстрел города Сумы

На этой неделе, 30 января, российский дрон попал в многоэтажку в городе Сумы. Сначала сообщалось, что в результате атаки четыре человека погибли, еще девять получили ранения.



Со временем количество жертв и пострадавших росло. По состоянию на 2 февраля известно об 11 погибших и 13 раненых в результате атаки. Среди пострадавших есть ребенок.

Вчера, 1 февраля, местные власти сообщили, что в больнице умерла 76-летняя пострадавшая.

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