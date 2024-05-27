Удар по стратегічних очах: В ЗМІ пояснили важливість ураження "Воронеж-М"

Якщо результативність удару дроном Головного управління розвідки (ГУР) підтвердиться, мова йтиме про виведення з ладу половини загоризонтних радіолокаційних станцій (РС) Росії на напрямку "південь-південний схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як нагадує видання, перед цим, окрім "Вороніж-М", яку сьогодні атакував ГУР, були уражені й два загоризонтні РС "Воронеж-ДМ" під Армавіром.

Зокрема ураження РС є справжнім ударом по стратегічних очах Росії, оскільки вони відповідають за виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності, а також входять до системи попередження про ракетний напад.

Головною задачею "Воронеж-М" було попередження про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто під його відповідальність підпадають Китай, Індія та Пакистан й можливі пускові райони в Індійському океані.

"Таким чином, якщо виведення з ладу "Ворнеж-М" підтвердиться, то мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь-південий схід", - додає видання.

Водночас Росія досі залишає огляд у бік Китаю завдяки:

"Воронеж-ДМ" під Барнаулом;

"Воронеж-М" під Усольє-Сибірське Іркутської області.

Враховуючи відстань до ураженої РС, у досяжній дальності від України також перебувають ще декілька станцій типу "Воронеж". Мова йде про:

"Воронеж-М" під Санкт-Петербургом (900 км). Його зона огляду - Північне море й Північна Атлантика;

"Воронеж-ДМ" у Калінінградській області на аеродромі Дунаєвка (450 км). Зона огляду - сектор від Північної Атлантики до Італії;

"Волга" у Білорусі поряд з містом Ганцевичі. Її зона огляду - 110 км в бік Європи.

Ураження "Воронеж-М"

26 травня, згідно з даними джерела РБК-Україна, безпілотник ГУР атакував загоризонтну РС "Воронеж-М" в місті Орськ Оренбурзької області Російської Федерації.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - розповіло джерело.

Пізніше в ЗМІ показали фото наслідків із супутника.