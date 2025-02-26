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Удар по стратегічних об’єктах: Генштаб розповів деталі нічної атаки у Краснодарському краю

Фото: під час атаки було зафіксовано щонайменше 40 вибухів быля НПЗ (cкрін відео)
Автор: Ірина Гайдук

У Генштабі підтвердили спільну операцію Сил безпілотних систем, ГУР та інших підрозділів Сил оборони в Краснодарському краї та в окупованому Криму. У ніч на 26 лютого українські воїни вдарили по НПЗ та аеродромах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штаба ЗСУ.

За повідомленням Генштабу, українські бійці завдали ударів по низці стратегічних об’єктів росіян. Зокрема, здійснили вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача". Також безпілотниками був атакований Туапсинський нафтопереробний завод (НПЗ).

Повідомляється, що Туапсинський НПЗ відіграє важливу роль у наповненні бюджету РФ та військовій логістиці росіян:

  • НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн на рік;
  • понад 90% вироблених нафтопродуктів постачатися на експорт;
  • підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Генштаб додає, що в районі нафтопереробного заводу під час атаки було зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Результати ураження уточнюються.

Обстріл Росії 26 лютого

У ніч на 26 лютого Міністерство оборони Росії пожалілось на масовану атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край. В Росії під атакою опинилися Туапсе й Анапа.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, яку роль відіграються атаковані морський порт та НПЗ у Росії.

Також джерела повідомили, що нічна атака на НПЗ та морський порт у Краснодарському краю була операцією ГУР, внаслідок чого виникла пожежа й було пошкоджено нафтопереробне обладнання заводу.

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