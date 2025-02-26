Удар по стратегічних об’єктах: Генштаб розповів деталі нічної атаки у Краснодарському краю

За повідомленням Генштабу, українські бійці завдали ударів по низці стратегічних об’єктів росіян. Зокрема, здійснили вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача". Також безпілотниками був атакований Туапсинський нафтопереробний завод (НПЗ).

Повідомляється, що Туапсинський НПЗ відіграє важливу роль у наповненні бюджету РФ та військовій логістиці росіян:

НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн на рік;

понад 90% вироблених нафтопродуктів постачатися на експорт;

підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Генштаб додає, що в районі нафтопереробного заводу під час атаки було зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Результати ураження уточнюються.

Обстріл Росії 26 лютого

У ніч на 26 лютого Міністерство оборони Росії пожалілось на масовану атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край. В Росії під атакою опинилися Туапсе й Анапа.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, яку роль відіграються атаковані морський порт та НПЗ у Росії.