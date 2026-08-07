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Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ

16:27 07.08.2026 Пт
2 хв
Дах та трибуни арени зазнали руйнувань
aimg Марія Кучерявець
Фото: "Чорноморець" - найбільший стадіон на півдні України (t.me/suspilneodesa)

У п'ятницю, 7 серпня, російські війська завдали удару по Одесі. Під атакою опинився стадіон "Чорноморець" - найбільша футбольна арена на півдні України.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про наслідки атаки на цей момент.

Головне:

  • Після 15:00 російські війська завдали удару по стадіону "Чорноморець" у центрі Одеси (у мережі повідомляють про застосування ворогом ракети-дрона "Бандероль").
  • Відомо про щонайменше одну постраждалу людину. На арені зруйновано частину даху, пошкоджено трибуни та вибито вікна.
  • Зрив матчу УПЛ: Удар завдано напередодні гри 2-го туру Прем'єр-ліги між "Чорноморцем" та "Колосом", запланованої на суботу, 8 серпня (13:00).

Перші повідомлення про удар

Близько 15:18 місцеві Telegram-канали повідомили про приліт по стадіону "Чорноморець". Одразу після цього мережею почали поширюватися фото та відео з наслідками удару.

Згодом інформацію підтвердила місцева влада.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

В соцмережах повідомляють, що російські терористи вдарили по арені ракетою-дроном "Бандероль".

Що відомо про наслідки

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що російський удар припав саме по стадіону "Чорноморець".

За його словами, внаслідок атаки:

  • постраждала щонайменше одна людина (29-річна жінка, в неї осколкові поранення)
  • вибито скління;
  • зруйновано частину даху;
  • пошкоджено трибуни.

Інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися, додає місцева влада.

Що відомо про стадіон "Чорноморець"

Стадіон "Чорноморець" - це домашня арена однойменного футбольного клубу та найбільший футбольний стадіон на півдні України.

Він розташований у парку імені Тараса Шевченка в історичному центрі Одеси та вміщує 34 164 глядачі.

Арена неодноразово приймала матчі української Прем'єр-ліги, єврокубків і поєдинки національної збірної України.

Уже завтра на стадіоні мав відбутися матч УПЛ.

Так, 8 серпня на стадіоні "Чорноморець" мав відбутися матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та "Колосом". Початок зустрічі був запланований на 13:00.

Оновлено 16:33. Матч офіційно перенесли.

Як зазначили в УПЛ, після російського удару стадіон "Чорноморець" зазнав пошкоджень, тож дирекція ухвалила рішення перенести поєдинок на пізніший термін. Рішення ухвалено відповідно до Регламенту проведення змагань через форс-мажорні обставини.

Нову дату та час початку матчу визначать додатково.

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