Удар по стадіону "Чорноморець" в Одесі: що відомо про атаку ворога за день до матчу УПЛ

У п'ятницю, 7 серпня, російські війська завдали удару по Одесі. Під атакою опинився стадіон "Чорноморець" - найбільша футбольна арена на півдні України.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про наслідки атаки на цей момент.
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Близько 15:18 місцеві Telegram-канали повідомили про приліт по стадіону "Чорноморець". Одразу після цього мережею почали поширюватися фото та відео з наслідками удару.
Згодом інформацію підтвердила місцева влада.
"Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
В соцмережах повідомляють, що російські терористи вдарили по арені ракетою-дроном "Бандероль".
Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що російський удар припав саме по стадіону "Чорноморець".
За його словами, внаслідок атаки:
Інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися, додає місцева влада.
Стадіон "Чорноморець" - це домашня арена однойменного футбольного клубу та найбільший футбольний стадіон на півдні України.
Він розташований у парку імені Тараса Шевченка в історичному центрі Одеси та вміщує 34 164 глядачі.
Арена неодноразово приймала матчі української Прем'єр-ліги, єврокубків і поєдинки національної збірної України.
Уже завтра на стадіоні мав відбутися матч УПЛ.
Так, 8 серпня на стадіоні "Чорноморець" мав відбутися матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та "Колосом". Початок зустрічі був запланований на 13:00.
Оновлено 16:33. Матч офіційно перенесли.
Як зазначили в УПЛ, після російського удару стадіон "Чорноморець" зазнав пошкоджень, тож дирекція ухвалила рішення перенести поєдинок на пізніший термін. Рішення ухвалено відповідно до Регламенту проведення змагань через форс-мажорні обставини.
Нову дату та час початку матчу визначать додатково.