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Удар по стадиону "Черноморец" в Одессе: что известно об атаке врага за день до матча УПЛ

16:27 07.08.2026 Пт
3 мин
Крыша и трибуны арены повреждены
aimg Мария Кучерявец
Фото: "Черноморец" - самый большой стадион на юге Украины (t.me/suspilneodesa)

В пятницу, 7 августа, российские войска нанесли удар по Одессе. Под атакой оказался стадион "Черноморец" - самая большая футбольная арена на юге Украины.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях атаки на данный момент.

Главное:

  • После 15:00 российские войска нанесли удар по стадиону "Черноморец" в центре Одессы (в сети сообщают о применении врагом ракеты-дрона "Бандероль").
  • Известно о по меньшей мере одной пострадавшей. На арене разрушена часть крыши, повреждены трибуны и выбиты окна.
  • Срыв матча УПЛ: Удар нанесен накануне игры 2-го тура Премьер-лиги между "Черноморцем" и "Колосом", намеченной на субботу, 8 августа (13:00).

Первые сообщения об ударе

Около 15:18 местные Telegram-каналы сообщили о прилете по стадиону "Черноморец". Сразу после этого сетью стали распространяться фото и видео с последствиями удара.

Впоследствии информацию подтвердили местные власти.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняем", - сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

В соцсетях сообщают, что российские террористы ударили по арене ракетой-дроном "Бандероль".

Что известно о последствиях

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что российский удар пришелся именно по стадиону "Черноморец".

По его словам, в результате атаки:

  • пострадал по меньшей мере один человек (29-летняя женщина, у нее осколочные ранения)
  • выбито остекление;
  • разрушена часть крыши;
  • повреждены трибуны.

Информация о последствиях атаки продолжает уточняться, добавляют местные власти.

Что известно о стадионе "Черноморец"

Стадион "Черноморец" - это домашняя арена одноименного футбольного клуба и самый большой футбольный стадион на юге Украины.

Он расположен в парке имени Тараса Шевченко в историческом центре Одессы и вмещает 34 164 зрителя.

Арена неоднократно принимала матчи украинской премьер-лиги, еврокубков и поединки национальной сборной Украины.

Уже завтра на стадионе должен был состояться матч УПЛ.

Так, 8 августа на стадионе "Черноморец" должен был состояться матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между одесским "Черноморцем" и "Колосом". Начало встречи было запланировано на 13:00.

Обновлено 16:33. Матч официально перенесли.

Как отметили в УПЛ, после российского удара стадион "Черноморец" получил повреждения, поэтому дирекция приняла решение перенести поединок на более поздний срок. Решение принято в соответствии с Регламентом проведения соревнований по форс-мажорным обстоятельствам.

Новую дату и время начала матча определят дополнительно.

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