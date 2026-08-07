Удар по стадиону "Черноморец" в Одессе: что известно об атаке врага за день до матча УПЛ

В пятницу, 7 августа, российские войска нанесли удар по Одессе. Под атакой оказался стадион "Черноморец" - самая большая футбольная арена на юге Украины.
РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях атаки на данный момент.
Главное:
Около 15:18 местные Telegram-каналы сообщили о прилете по стадиону "Черноморец". Сразу после этого сетью стали распространяться фото и видео с последствиями удара.
Впоследствии информацию подтвердили местные власти.
"Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняем", - сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.
В соцсетях сообщают, что российские террористы ударили по арене ракетой-дроном "Бандероль".
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что российский удар пришелся именно по стадиону "Черноморец".
По его словам, в результате атаки:
Информация о последствиях атаки продолжает уточняться, добавляют местные власти.
Стадион "Черноморец" - это домашняя арена одноименного футбольного клуба и самый большой футбольный стадион на юге Украины.
Он расположен в парке имени Тараса Шевченко в историческом центре Одессы и вмещает 34 164 зрителя.
Арена неоднократно принимала матчи украинской премьер-лиги, еврокубков и поединки национальной сборной Украины.
Уже завтра на стадионе должен был состояться матч УПЛ.
Так, 8 августа на стадионе "Черноморец" должен был состояться матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между одесским "Черноморцем" и "Колосом". Начало встречи было запланировано на 13:00.
Обновлено 16:33. Матч официально перенесли.
Как отметили в УПЛ, после российского удара стадион "Черноморец" получил повреждения, поэтому дирекция приняла решение перенести поединок на более поздний срок. Решение принято в соответствии с Регламентом проведения соревнований по форс-мажорным обстоятельствам.
Новую дату и время начала матча определят дополнительно.