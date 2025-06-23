Атака США по Ірану могла серйозно пошкодити ядерний об'єкт в Фордо, - МАГАТЕ

У МАГАТЕ підтвердили, що Сполучені Штати завдали ракетних ударів по низці ядерних об’єктів на території Ірану. Зокрема, деякі споруди були значно пошкоджені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну агенцію з атомної енергетики.
Основна атака була спрямована на об’єкти в місті Ісфахан, де розташовані важливі інфраструктури з переробки урану. За попередніми даними, пошкоджено кілька споруд, зокрема входи до підземних тунелів.
МАГАТЕ після проведеного аналізу, підтвердило значні руйнування на місцях. Окрім Ісфахану, удари були завдані також по об’єктах у Фордо й Натанзі - одних із ключових центрів ядерної програми Ірану.
Удар по Фордо, за даними агенства, був прямим, тоді як у Натанзі зафіксовано додаткові ураження.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що підземним частинам іранського ядерного об'єкту в Фордо, розташованого глибоко в горах, ймовірно, завдано "дуже значної шкоди".
"Враховуючи вибухонебезпечність використовуваного корисного навантаження і надзвичайну чутливість центрифуг до вібрації, очікується, що було завдано дуже значної шкоди", - заявив Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ в понеділок.
Втім, попри атаку, повідомлень про підвищення рівня радіації за межами об’єктів не надходило, додають в МАГАТЕ.
Нагадаємо, Сполучені Штати 22 червня вдарили по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. Йдеться про об'єкти, розташованні у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки застосовували спеціальні протибункерні авіабомби, призначені для ураження захищених цілей.
Увечері у неділю міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполученим Штатам вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану.
Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив цю інформацію, зазначивши, що всі ключові об'єкти зазнали "монументальної шкоди".
Водночас низка ЗМІ зауважує, що хоча об’єкти дійсно пошкоджені, говорити про повне знищення ядерної інфраструктури поки зарано.
Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу припустив, що Фордо міг встояти після американських ударів.
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