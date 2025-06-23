Атака США по Ірану могла серйозно пошкодити ядерний об'єкт в Фордо, - МАГАТЕ

Основна атака була спрямована на об’єкти в місті Ісфахан, де розташовані важливі інфраструктури з переробки урану. За попередніми даними, пошкоджено кілька споруд, зокрема входи до підземних тунелів.

МАГАТЕ після проведеного аналізу, підтвердило значні руйнування на місцях. Окрім Ісфахану, удари були завдані також по об’єктах у Фордо й Натанзі - одних із ключових центрів ядерної програми Ірану.

Удар по Фордо, за даними агенства, був прямим, тоді як у Натанзі зафіксовано додаткові ураження.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що підземним частинам іранського ядерного об'єкту в Фордо, розташованого глибоко в горах, ймовірно, завдано "дуже значної шкоди".

"Враховуючи вибухонебезпечність використовуваного корисного навантаження і надзвичайну чутливість центрифуг до вібрації, очікується, що було завдано дуже значної шкоди", - заявив Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ в понеділок.

Втім, попри атаку, повідомлень про підвищення рівня радіації за межами об’єктів не надходило, додають в МАГАТЕ.