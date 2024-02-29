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Удар в спину? Такер Карлсон обсміяв Путіна після інтерв'ю з ним

Фото: Такер Карлсон, пропагандист (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Такер Карлсон, який на початку лютого 2024 року взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, висміяв слова голови Кремля щодо "денацифікації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Такера Карлсона у подкасті журналіста Лекса Фрідмана.

"Я думаю, що це ("денацифікація", - ред.) одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає "денацифікація"?" - заявив він та додав, що йому не сподобалась частина розмови з Путіним, під час якої диктатор "просто намагався очорнити Україну".  

За словами Карлсона, сьогодні називати когось "нацистом" є інакшим способом назвати людину "злом", оскільки не існує ніякого нацистського руху у 2024 році. 

"Окей, Путін не любить українських націоналістів… Але називати їх (українців, - ред) нацистами, я думаю це було дуже по-дитячому... Я слухав, як він говорить про нацистів близько 8 хвилин, і мені здалося, що він вірить у те, що говорить", - додав Карлсон. 

Інтерв'ю Путіна Карлсону 

6 лютого, під час візиту до Росії, Карлсон заявив про плани взяти інтерв'ю у диктатора. За його словами, це необхідно тому, що "більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому він (Володимир Путін, - ред.) вторгся в Україну і які його цілі зараз".

Вже 9 лютого інтерв'ю потрапило до мережі й, як й очікувалось, в ньому диктатор відзначився низкою скандальних заяв та виправдань щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, Путін нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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