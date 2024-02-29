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Удар в спину? Такер Карлсон обсмеял Путина после интервью с ним

Фото: Такер Карлсон, пропагандист (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Такер Карлсон, который в начале февраля 2024 года взял интервью у российского диктатора Владимира Путина, высмеял слова главы Кремля о "денацификации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Такера Карлсона в подкасте журналиста Лекса Фридмана.

"Я думаю, что это ("денацификация", - ред.) одна из самых тупых вещей, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что означает "денацификация"?" - заявил он и добавил, что ему не понравилась часть разговора с Путиным, во время которой диктатор "просто пытался очернить Украину".  

По словам Карлсона, сегодня называть кого-то "нацистом" является иным способом назвать человека "злом", поскольку не существует никакого нацистского движения в 2024 году. 

"Окей, Путин не любит украинских националистов... Но называть их (украинцев, - ред) нацистами, я думаю это было очень по-детски... Я слушал, как он говорит о нацистах около 8 минут, и мне показалось, что он верит в то, что говорит", - добавил Карлсон.

Интервью Путина Карлсону

6 февраля, во время визита в Россию, Карлсон заявил о планах взять интервью у диктатора. По его словам, это необходимо потому, что "большинство американцев не имеют никакого представления о том, почему он (Владимир Путин, - ред.) вторгся в Украину и каковы его цели сейчас".

Уже 9 февраля интервью попало в сеть и, как и ожидалось, в нем диктатор отметился рядом скандальных заявлений и оправданий относительно полномасштабного вторжения в Украину. Например, Путин нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".

Подробнее о том, что Путин рассказал в интервью Карлсону - читайте в материале РБК-Украина.

 

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