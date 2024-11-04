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Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК

Київ, Понеділок 04 листопада 2024 19:23
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Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК Ілюстративне фото: Рада розгляне ліквідацію МСЕК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Верховну Раду внесли законопроект, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Документ підготував Кабмін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Згідно з даними на сайті Ради, законопроект уже передали на розгляд комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичної страховки.

Ініціативою, зокрема, пропонується:

  • замінити систему медико-соціальної експертизи на оцінку повсякденного функціонування особи, що сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи;
  • встановити, що оцінка повсякденного функціонування особи відбувається відповідними експертними комісіями, які формують у закладах охорони здоров'я;
  • закріпити перелік функцій експертних комісій та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження.

Cкандали навколо МСЕК

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області затримали керівника МСЕК Тетяну Крупу. Правоохоронці виявили, що вона за хабарі видавала фейкові свідоцтва про інвалідність. Вдома у підозрюваної знайшли кілька мільйонів доларів готівки.

При цьому пізніше виявилося, що понад 50 прокурорів Хмельницької області мають статус інвалідності.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони на тлі таких скандалів. Було ухвалено рішення про ліквідацію МСЕК.

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