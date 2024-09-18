Удар по складу у Тверській області: димовий шлейф помітили з космосу
Шлейф диму після удару по складу з ракетами та боєприпасами у Тверській області помітили з космосу. Після атаки там спалахнула потужна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика OSINTtechnical в X (Twitter).
"Величезний стовп диму з російського 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці видно з космосу", - йдеться у повідомленні.
The massive smoke plume from Russia's exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024
The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ
Що цьому передувало
Вночі 18 вересня росіяни поскаржилися на атаку дронів у Тверській області. Пізніше стало відомо, що був атакований склад з боєприпасами російської армії. Йдеться про 107 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ) у місті Торопець.
Джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ, ГУР та інші складові Сил оборони атакували складу ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Там зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
За даним джерел, склад у Тверській області атакували понад 100 дронами.
Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, її зафіксували супутники.
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