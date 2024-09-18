Супутники зафіксували потужну пожежу на складі у Тверській області після атаки (фото)

Супутники зафіксували масштабну пожежу на складі військової частини у Тверській області Росії. За попередньою інформацією, частину вночі атакували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Супутникові знімки підтверджують інформацію з соціальних мереж, що після атаки на складі виникла потужна пожежа.

Супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ) у Тверській області.

Що відомо про атаку

В ніч на 18 вересня у Тверській області РФ пролунали вибухи. Пізніше у мережі повідомили, що дрони нібито атакували військову частину у місті Торопець.

У Торопці знаходиться військова частина 54169 та військова частина 11777 (колишня 55443) - 107 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ).

У мережі публікували кадри сильної пожежі, яка супроводжувалася потужним задимленням та детонацією. За інформацією росЗМІ, на атакованому складі зберігалися, серед іншого, 122-мм реактивні снаряди для "Градів" та 82-мм артилерійські міни.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що на складі були ракети до "Градів", зенітні С-300 та С-400, а також балістичні ракети до "Іскандер" і північнокорейські KN23.

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