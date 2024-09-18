Удар по складу в Тверской области: дымовой шлейф заметили из космоса
Шлейф дыма после удара по складу с ракетами и боеприпасами в Тверской области был замечен из космоса. После атаки там вспыхнул мощный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика OSINTtechnical в X(Twitter).
"Огромный столб дыма из российского 107-го арсенала ГРАУ в Торопце виден из космоса", - говорится в сообщении.
Большой кукуруза от России от 107th GRAU Арсенал в Торопетах является приятным от места.
The massive Russian ammunition storage facility был hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024
Что этому предшествовало
Ночью 18 сентября россияне пожаловались на атаку дронов в Тверской области. Позже стало известно, что был атакован склад с боеприпасами российской армии. Речь идет о 107 арсенале ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) в городе Торопец.
Источники РБК-Украина сообщили, что СБУ, ГУР и другие составляющие Сил обороны атаковали склад ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Там хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.
По данным источников, склад в Тверской области атаковали более 100 дронов.
В результате удара вспыхнул масштабный пожар, его зафиксировали спутники.
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