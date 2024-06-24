Удар по складу "Шахедів"на Кубані: у ВМС уточнили кількість знищених російських дронів

Що передувало

Нагадаємо, 21 червня у Краснодарському краї РФ були атаковані місця зберігання й підготовки дронів-камікадзе типу "Шахеди".

Атака була організована та проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.

Раніше повідомлялося, що під час удару, завданого Силами оборони України по ворожих об'єктах в російській Краснодарському краї було знищене місце зберігання дронів-камікадзе типу "Шахед" та супутня інфраструктура.

Пізніше були оприлюднені супутникові знімки, які продемонстрували ушкодження казарми та ангару в Ейську у Краснодарському краї РФ, де була атакована військова частина ППО.

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