Удар по складу "Шахедов" на Кубани: в ВМС уточнили количество уничтоженных российских дронов

Что предшествовало

Напомним, 21 июня в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахеды".

Атака была организована и проведена ВМС по взаимодействию со Службой безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что во время удара, нанесенного Силами обороны Украины по вражеским объектам в российском Краснодарском крае, было уничтожено место хранения дронов-камикадзе типа "Шахед" и сопутствующая инфраструктура.

Позже были обнародованы спутниковые снимки, продемонстрировавшие повреждение казармы и ангара в Эйске в Краснодарском крае РФ, где была атакована военная часть ПВО.

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