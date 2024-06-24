Удар по складу "Шахедов" на Кубани: в ВМС уточнили количество уничтоженных российских дронов

В результате атаки украинских дронов на склад "Шахедов" в городе Ейск Краснодарского края РФ было уничтожено 120 российских беспилотников разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.
"21 июня силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА разных видов", - говорится в сообщении.
В результате удар был уничтожен:
Кроме того, погибли среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.
Напомним, 21 июня в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахеды".
Атака была организована и проведена ВМС по взаимодействию со Службой безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что во время удара, нанесенного Силами обороны Украины по вражеским объектам в российском Краснодарском крае, было уничтожено место хранения дронов-камикадзе типа "Шахед" и сопутствующая инфраструктура.
Позже были обнародованы спутниковые снимки, продемонстрировавшие повреждение казармы и ангара в Эйске в Краснодарском крае РФ, где была атакована военная часть ПВО.
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