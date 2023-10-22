Удар по штабу ЧФ: РФ використовує нову тактику після перекидання кораблів в Новоросійськ

Після удару по штабу Чорноморського флоту в Криму російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів. Водночас, вони залишаються від них залежними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Вони зараз виходять переважно з Новоросійська. Севастопольські бухти використовують дуже рідко. Хоча там в них ще залишились елементи важливої логістики, зокрема довантаження "Калібрів" відбувається саме там. І цю логістику, цей комплекс перемістити дуже важко, тому вони, очевидно, будуть ще залежні від цих бухт", - розповіла вона.
Тим не менш, як зазначила спікер, рівень загрози для окупантів в переміщенні корабельного угруповування по морю надзвичайно високий, тому вони тримаються в тому районі, який вважають для себе більш-менш безпековим.
"Але там завжди чатує привид "Оленегорского горняка", - додала Гуменюк.
Після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни. При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, 22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 поранених. Серед загиблих називався і командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Віктор Соколов. Але за кілька днів після удару Міноборони РФ показало нібито "живого" Соколова. Нині інформація про його долю після удару уточнюється.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.