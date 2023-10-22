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Удар по штабу ЧФ: РФ использует новую тактику после переброски кораблей в Новороссийск

Фото: РФ использует новую тактику после переброски кораблей в Новороссийск (mil ru)
Автор: Наталия Гурковская

После удара по штабу Черноморского флота в Крыму, российские оккупанты практически не используют Севастопольские бухты для своих кораблей. В то же время они остаются от них зависимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Они сейчас выходят преимущественно из Новороссийска. Севастопольские бухты используют очень редко. Хотя там у них еще остались элементы важной логистики, в частности догрузка "Калибров" происходит именно там. И эту логистику, этот комплекс переместить очень трудно, поэтому они, очевидно, будут еще зависимы от этих бухт", - рассказала она.

Тем не менее, как отметила спикер, уровень угрозы для оккупантов в перемещении корабельной группировки по морю чрезвычайно высок, поэтому они держатся в том районе, который считают для себя более или менее безопасным.

"Но там всегда подстерегает привидение "Оленегорского горняка", - добавила Гуменюк.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

После удара по штабу Черноморского флота российские войска перевели несколько кораблей из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками утверждалось и в отчете Института изучения войны. При этом российские корабли, внроятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Позже стало известно, что РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск после "хлопков по штабу.

Напомним, 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 раненых. Среди погибших назывался и командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов. Но через несколько дней после удара Минобороны РФ показало якобы "живого" Соколова. Сейчас информация о его судьбе после удара уточняется.

 

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