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Чому корабель РФ "Оленегорський горняк" був уразливим для морських дронів: думка експерта

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П'ятниця 04 серпня 2023 16:13
Чому корабель РФ "Оленегорський горняк" був уразливим для морських дронів: думка експерта Фото: експерт пояснив, чому корабель РФ "Оленегорський горняк" був уразливим для морських дронів (kchf.ru)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко, Марія Кучерявець
Експерт: Володимир Заблоцький

Російський десантний корабель "Оленегорський горняк" не обладнаний озброєнням, яке здатне захистити від морських дронів. Тому він виявився легкою ціллю.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький.

Корабель озброєний двома артилерійськими установками АК-725, пусковими установками реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М" та чотирма пусковими установками переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

Як зазначив Заблоцький, таке озброєння не допомогло б йому захиститись від надводних ударних безпілотників.

"Якщо ми уважно подивимося на відео, то у бік дронів навіть не стріляли. Як повідомляють російські пабліки, взагалі ніхто не стріляв, тому незрозуміло, як їх могли нібито знищити", - наголосив експерт.

Він розповів, що десантний корабель врятувало його місцезнаходження - він стояв на якорі поблизу порту. Якби він був у відкритому морі, то, мабуть, потонув би.

"Вже були фото, де він стоїть правим бортом, прив'язаний до причалу, щоб не перекинутися. Можливо, його врятують, а може й ні, подивимося", - додав Заблоцький.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти почали розповсюджувати відео, на якому помітні пошкодження у десантного корабля "Оленегорський горняк". Вони звинувачували в атаці Україну.

Пізніше джерела РБК-Україна в Службі безпеки України підтвердили операцію, під час якої корабель окупантів у Чорному морі атакували надводні дрони.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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