Удар по школі Сумської області: кількість жертв і поранених зросла (відео руйнувань)

Кількість поранених внаслідок російського терористичного удару БпЛА Shahed 136 по навчальному закладу Сумської області зросла до чотирьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
"У Ромнах росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 загиблих працівників закладу. Поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання", - пише пресслужба.
Зазначається, що пошуково-рятувальна операція продовжується.
Операція з розбору завалів завершена
Рятувальники деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря й бібліотекаря.
Як відзначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, розбір завалів завершено.
Удар по школі Сумської області
Російські окупанти практично щодня завдають удари по населених пунктах в прикордонних районах Сумської області. Для обстрілів терористи використовують міномети, артилерію, дрони й інші види озброєнь.
Близько о 10 ранку, 23 серпня, терористи вдарили БпЛА по навчальному закладу в місті Ромни. Внаслідок удару будівля школи була повністю зруйнована.
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