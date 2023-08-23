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Удар по школе Сумской области: количество жертв и раненых возросло (видео разрушений)

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число раненых в результате российского террористического удара БпЛА Shahed 136 по учебному заведению Сумской области возросло до четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"В Ромнах россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 погибших работников заведения. Ранения получили 4 человека, находившихся неподалеку от места попадания", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается.

Операция по разбору завалов завершена

Спасатели деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря. 

Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, разбор завалов завершен.

Удар по школе Сумской области

Российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам в приграничных районах Сумской области. Для обстрелов террористы используют минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

Около 10 утра, 23 августа, террористы ударили БПЛА по учебному заведению в городе Ромны. В результате удара здание школы было полностью разрушено.

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