Удар по школе Сумской области: количество жертв и раненых возросло (видео разрушений)

Число раненых в результате российского террористического удара БпЛА Shahed 136 по учебному заведению Сумской области возросло до четырех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"В Ромнах россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 погибших работников заведения. Ранения получили 4 человека, находившихся неподалеку от места попадания", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается.
Операция по разбору завалов завершена
Спасатели деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря.
Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, разбор завалов завершен.
Удар по школе Сумской области
Российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам в приграничных районах Сумской области. Для обстрелов террористы используют минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.
Около 10 утра, 23 августа, террористы ударили БПЛА по учебному заведению в городе Ромны. В результате удара здание школы было полностью разрушено.
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