Удар по школі Сумської області: кількість жертв і поранених зросла (відео руйнувань)

Кількість поранених внаслідок російського терористичного удару БпЛА Shahed 136 по навчальному закладу Сумської області зросла до чотирьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"У Ромнах росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 загиблих працівників закладу. Поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання", - пише пресслужба.

Зазначається, що пошуково-рятувальна операція продовжується.

Операція з розбору завалів завершена

Рятувальники деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря й бібліотекаря.

Як відзначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, розбір завалів завершено.

Удар по школі Сумської області

Російські окупанти практично щодня завдають удари по населених пунктах в прикордонних районах Сумської області. Для обстрілів терористи використовують міномети, артилерію, дрони й інші види озброєнь.

Близько о 10 ранку, 23 серпня, терористи вдарили БпЛА по навчальному закладу в місті Ромни. Внаслідок удару будівля школи була повністю зруйнована.