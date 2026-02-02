Удар по шахтарям ДТЕК: на Дніпропетровщині оголосили день жалоби

Так, голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що у жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка, де сталась трагедія, та разом з нею - вся Дніпропетровщина.

"Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус з працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних", - йдеться в пресслужбі ОВА.

Ганжа також додав, що доки місто оговтувалося від пережитого, вночі агресор знову атакував Тернівку дронами - загорілись адмінбудівля та прибудова до неї. Також він повідомив про ряд атак, здійснений окупантами на громади області.

Щодо ДТЕК, у пресслужбі ходинга також прокоментували трагедію та висловили слова співчуття, цитуючи гендиректора компанії Максима Тімченка.

В пресслужбі нагадали, що в результаті НП щонайменше 12 людей загинули, ще 16 отримали поранення.

"Ця атака стала найбільшою одночасною втратою для ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення росії та одним із найтемніших днів в історії компанії. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та поранених. Всім сімʼям загиблих та постраждалим буде надана допомога", - првідомили в ДТЕК.