Сибіга після удару РФ по шахтарям назвав обов'язкову умову справедливого миру

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Притягнення ворога до відповідальності за вчинені ним воєнні злочини є необхідною умовою справедливого миру у війні РФ проти України.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.

За його словами, у Дніпропетровській області щонайменше 15 людей загинули внаслідок прицільного удару Росії по автобусу з працівниками шахти, де не було жодної військової цілі – лише звичайні люди, які поверталися додому після роботи до своїх родин.

"Це справжній жах. Росія вкотре доводить свій статус держави-терориста. Російські вбивці, відповідальні за цей та інші злочини, мають понести покарання. Притягнення до відповідальності є необхідною умовою справедливого миру", – наголосив міністр зовнішніх справ.

Що передувало

Росіяни у неділю, 1 лютого, атакували ударним безпілотником службовий автобус з шахтарями у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинули 16 людей, і така ж кількість серед постраждали.

За словами президента України Володимира Зеленського, російській удар по автобусу на Дніпровщині – це показовий злочин, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію.

У ДТЕК підкреслили, що деталі трагедії ще уточнюються, але з упевненістю сказати, що це був неспровокований терористичний удар по суто цивільному об’єкту, якому не може бути жодного виправдання.

"Ця атака стала найбільшою одночасною втратою для ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення Росії та одним із найтемніших днів в історії компанії", - додали у ДТЕК.

ДТЕКДніпропетровська областьАндрій СибігаВторгнення Росії до України